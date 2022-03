România donează Ucrainei 11 ambulanțe! ”Ceva mai vechi” Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) a anunțat vineri in cadrul unei conferințe de presa desfașurate la Guvern ca s-a luat decizia donarii catre Ucraina a 11 ambulanțe. Acestea provin din fondul de rezerva al serviciilor de ambulanța teritoriale și al SMURD. ”Nu putem da ambulanțe noi, sunt ceva mai vechi dar ne asiguram ca sunt operaționale”, a explicat Arafat. Motivul pentru care nu se doneaza ambulanțe noi ține de faptul ca acestea sunt achiziționate cu bani europeni și nu pot fi instrainate inainte de 5 ani de la achiziție. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania doneaza Ucrainei 11 ambulante de urgenta si de transport, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, vineri, la Palatul Victoria. "Este o hotarare care acorda sprijin Ucrainei prin donarea a 11 ambulante de urgenta si de transport din rezerva serviciilor de ambulanta…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), a anunțat vineri in cadrul unei conferințe de presa desfașurate la Guvern ca s-a luat decizia donarii catre Ucraina a 11 ambulanțe. Acestea provin din fondul de rezerva al serviciilor de ambulanța teritoriale și al SMURD. ”Nu putem…

- Guvernul a decis donarea catre Ucraina a 11 ambulanțe: ”Nu putem da ambulanțe noi, sunt ceva mai vechi” Guvernul a decis donarea catre Ucraina a 11 ambulanțe: ”Nu putem da ambulanțe noi, sunt ceva mai vechi” Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) a anunțat vineri in cadrul…

- Guvernul de la Bucuresti va trimite in Ucraina o noua transa de ajutoare Foto: gov.ro România trimite noi ajutoare Ucrainei. Reunit ieri într-o noua sedinta de urgenta, executivul a decis, totodata, sa modifice legislatia pentru a le putea asigura refugiatilor ucraineni…

- Romania poate trata militarii și civilii raniți in Ucraina, spune șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Premierul Romaniei Nicolae Ciuca și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, vor ajunge in aceasta dupa amiaza mijlocul refugiaților din Ucraina intra in Romania prin vama Siret. Nicolae Ciuca va fi insoțit și de ministrul afacerilor interne, Lucian Bode și de ministrul sanatații…

- Se apropie momentul in care autoritațile vor spune ca nu mai este nevoie de starea de alerta, declara șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. Intrebat despre faptul ca februarie ar putea sa fie ultima luna in care se prelungește starea de alerta și ce condiții ar trebui…

- Premierul Nicolae Ciuca va avea duminica o intalnire de lucru, la Palatul Victoria, cu principalii responsabili ai gestionarii pandemiei, in contextul aparitiei in Romania a doua cazuri cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2. Ca urmare a confirmarii prezentei tulpinii Omicron in Romania, prim-ministrul…