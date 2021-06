Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta prin care se creeaza cadrul legal pentru revanzarea unor doze de vaccin anti-COVID, Ministerul Sanatatii fiind abilitat sa incheie contracte cu alte state in acest sens, a anuntat, miercuri, secretarul de stat Monica Althamer. "A fost aprobata o ordonanta de…

- Guvernul a aprobat, miercuri, o OUG prin care statul roman poate vinde și dona doze de vaccin. Totodata, Ucraina și Serbia vor primi, drept ajutor umanitar, 100.800 de doze, respectiv 50.400 de doze de ser anti-Covid din partea Romaniei.

- Guvernul s-a reunit in ședința, vineri seara, pentru a emite Hotararea care include masurile de relaxare a unor restricții care vor intra in vigoare de sambata, 15 mai. Printre acestea se numara ridicarea carantinei de noapte și eliminarea obligativitații maștii in aer liber, cu unele excepții. Relaxarea…

- ​Echipamente medicale trimise Indiei de Romania, in urma cresterii numarului de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus aflate in stare grava, au ajuns la New Delhi, a informat, vineri, Departamentul pentru Situatii de Urgenta. „Avionul Fortelor Aeriene Romane cu ajutoarele trimise sub coordonarea…

- Premierul Florin Citu, care a preluat interimatul la ministerul sanatatii, a anuntat care sunt actele normative care vor fi aprobate in prima sedinta de guvern, dupa demiterea lui Vlad Voiculescu.Florin Citu spune ca va fi aprobat un "memorandum prin care ministerul Sanatații incheie o noua comanda…

- Premierul Florin Citu anunta ca in sedinta de Guvern de joi vor fi aprobate sapte acte normative “care nu suporta amanare”, intre care o hotarare privind alocatiile de hrana pentru pacientii din spitale, o ordonanta care clarifica situatia personalului care lucreaza in centre de vaccinare,…