România donează aparate de oxigen Indiei Romania va trimite echipament medical Indiei, dupa ce autoritațile indiene au cerut ajutor prin mecanismul UE de protecție civila. Astfel, 80 de concentratoare de oxigen și 75 de cilindri de oxigen vor pleca din țara noastra catre India, acolo unde situaț Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

