- Romania se afla pe locul doi in topul tarilor unde se cheltuieste cel mai putin pentru un sejur (putin peste 124 de euro/persoana), ultimul stat din clasament fiind Letonia cu 107 euro/persoana, arata un raport publicat de Eurostat – Biroul de Statistica al Uniunii Europene.

- Datoriile guvernamentale de 34,4% din PIB plaseaza Romania pe locul 4 in topul tarilor cu cele mai mici angajamente publice financiare din primul trimestru al anului 2018, arata datele comunicate vineri de biroul de statistica al Comisiei Europene - Eurostat.

- Aproape 80% dintre romani nu au plecat in vacanța in 2016, arata un raport al Eurostat, iar cei mai mulți spun ca motivul principal e lipsa banilor. Romania ocupa astfel primul loc in topul țarilor europene in care populația nu pleaca in vacanța.

- Romania se afla pe locul trei in Uniunea Europeana cu cele mai multe companii mijlocii si mari dupa numarul salariatilor, inaintea tarii noastre aflandu-se Germania si Luxemburg, arata un raport publicat miercuri de Eurostat.

- Preturile la bunurile si serviciile de consum variau semnificativ in UE, in anul 2017, indica datele publicate miercuri de Eurostat. Astfel, daca in Danemarca si Luxemburg preturile se situau la 142%, respectiv 127% fata de media din UE, la polul opus se situeaza Bulgaria (48%) si Romania, unde preturile…

- Romania se afla pe locul patru in topul tarilor cu cel mai mic consum, cu 30 de procente mai mic fata de media UE, clasandu-se inaintea Ungariei, Croatiei si Bulgariei, arata un raport publicat marti de Eurostat.