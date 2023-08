Stiri pe aceeasi tema

- Desi are cea mai mare pondere din UE a populatiei aflate in risc de saracie care nu-si permite accesul la internet, Romania ocupa primul loc in UE si al treilea la nivel mondial in ceea ce priveste viteza internetului, scrie Ziarul Financiar, relateaza Mediafax.Peste 9% din populatia totala a Romaniei…

- Piata din Romania poate fi considerata una dintre cele mai mari piete din regiune, odata cu listarea Hidroelectrica, capitalizarea pietei locale depasind 40 de miliarde de euro. Dealtfel, tranzactii de peste 660 de milioane de lei s-au realizat ieri prin tranzactionarea Hidroelectrica la Bursa de Valori…

- Radu Hanga a declarat ca oferta pentru Hidroelectrica s-a derulat intr-un moment complicat din mai multe puncte de vedere. “Aceasta oferta s-a derulat intr-un moment complicat, atat din punct de vedere economic, ne aflam intr-o perioada in care inflatia a crescut, dobanzile au crescut, investitorii…

- Firmele din Turda au inregistrat un profit total de 308,7 milioane lei (70,2 milioane euro) in anul 2022. Cel mai mare profit l-a inregistrat compania cu acționariat maghiar, ASA CONS Romania SRL, care activeaza in domeniul prefabricatelor in construcții, care a avut un profit cu 47% mai mare in anul…

- Romania a avut in ultimii ani o crestere economica de top, insa calitatea cresterii economice este plafonata de limitele competitivitatii regiunilor sale de dezvoltare – potrivit scorurilor obtinute de acestea in Indexul actualizat al Competitivitatii Regionale (RCI) construit de Comisia Europeana…

- In urma cu noua ani, a fost dezvelita prima copie din tara a Statuii Libertatii de la New York, monumentul amplasat intr-un orasel de provincie din Prahova, situat la aproximativ 15 kilometri de municipiul Ploiesti, fiind un simbol al prieteniei dintre Romania si Statele Unite ale Americii.

- Padurile din Romania dispar intr-un ritm alarmant. Se estimeaza ca in fiecare ora, se pierd aproximativ șase hectare de padure, iar pe parcursul unui an, se ajunge la un total de 20 de milioane de metri cubi de lemn taiate ilegal in țara noastra. Aceste cifre alarmante evidențiaza amploarea problemei…

- S-a dezlantuit iadul in Italia. Opt oameni au murit si 13.000 au fost evacuati din calea unui ciclon teribil. Furtuna Minerva a lasat localitati intregi fara curent, iar drumurile si caile ferate au fost maturate de ape. Marele Premiu de Formula 1 din weekend a fost anulat. Precipitatii nemaivazute…