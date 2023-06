Romania a decis, joi, sa reduca personalul diplomatic si tehnico-administrativ al Federatiei Ruse in Romania prin limitarea numarului acestuia la un nivel apropiat cu cel pe care il are țara noastra in Rusia, anunta MAE. Așadar, Rusia trebuie sa reduca numarul de posturi din Romania cu 51 de pozitii – adica cu 21 pozitii de diplomat si cu 30 de pozitii de personal tehnico-administrativ, respectiv sa reduca personalul aflat efectiv la post in tara noastra cu 40 de persoane – adica cu 11 diplomati si cu 29 de persoane apartinand personalului tehnico-administrativ. Partea rusa a fost informata cu…