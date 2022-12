Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Dan Mihai Barliba La doua imobile din Capitala Germaniei, Berlin, este cinstita memoria dramaturgului Ion Luca Caragiale care a trait si a scris timp de cativa ani in marele oras, pana a trecut in Eternitate la data de 9 iunie 1912. Pe o placa amplasata la primul edificiu sunt inscrise urmatoarele…

- Dr. Dan Mihai Barliba In spatioasa curte a Catedralei “Sfantul Vit” din Praga, Cehia am putut admira o statuie a Sfantului Gheorghe, realizata in anul 1373 de doi mesteri de etnie saseasca, Martin si Georg, fiii pictorului Nikolaus din Cluj, la comanda Regelui Bohemiei, Karl al IV-lea. Partial restaurata…

- Dr. Dan Mihai Barliba Deplasarea oficiala la Addis Abeba, Capitala Etiopiei, mi-a oferit, in afara programului de lucru, ocazia de a face o scurta vizita la Catedrala “Sfanta Treime”. Intr-o fresca amplasata deasupra celor doua sarcofage de marmura ce fusesera pregatite pentru Imparatul Abisiniei, Haile…

- Dr. Dan Mihai Barliba La New York, SUA, in “Museum of Modern Art” marele artist roman Constantin Brancusi este prezent intr-un spatiu cultural de referinta. Au ramas in memoria mea si a sotiei mele capodoperele: “Maiastra” (1912); “Domnisoara Pogany” (1913); “Coloana fara sfarsit” (1918); “Socrates”…

- Dr. Dan Mihai Barliba Ma voi referi mai intai la ceea ce as numi “Parisul brancusian”. In “Cimitirul Montparnasse” am zabovit cu mare emotie la mormantul Maestrului Constantin Brancusi, a carui lespede funerara de marmura alba cuprinde trei nume: “Constantin Brancusi, 1876-1957; Alexandre Istrati, 1915-1991;…

- Dr. Dan Mihai Barliba In Capitala Italiei, Roma am ajuns in proximitatea Forului Roman, la “Columna lui Traian”, inalta de aproape 40 de metri ca o “verticala de marmura a istoriei” cuprinzand numeroase aspecte din razboaiele daco-romane, purtate in anii 101-102 si 105-106; basorelieful sculptat in…

- Dr. Dan Mihai Barliba In cateva articole succesive voi evoca edificii publice, lacasuri de cult, muzee de istorie, muzee de arta, cimitire militare, morminte individuale, placi comemorative, monumente, busturi si statui, creatii literare, stiintifice si artistice, biblioteci, universitati si alte simboluri…