Stiri pe aceeasi tema

- Romania a avut in iulie, pentru a sasea luna consecutiv, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,3%. Aceasta a fost în scădere totuşi faţă de o rată anuală a inflaţiei de 4,7% înregistrată…

- Rețelele de contrabanda au vandut in Romania peste 4,15 miliarde de țigarete in 2017, adica aproape 10% din volumele traficate pe teritoriul Uniunii Europene, Elveției și Norvegiei, Romania ocupand astfel locul 5 in Europa, poziție ocupata in 2016 de Italia, un stat cu peste 60 de milioane de locuitori.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus ca s-au facut toate demersurile pentru a primi sprijinul Uniunii Europene pentru acoperirea pagubelor produse fermierilor romani de pesta porcina africana. "Evident ca ne-a afectat si ca ne va afecta. Nu poti sa circuli liber cu animalele in zona respectiva.…

- Luna iunie 2018 a fost a cincea, consecutiv, in care Romania a avut cea mai mare rata anuala a inflației dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al prețurilor de consum de 4,7%, in creștere fața de o rata anuala a inflației de 4,6% inregistrata in luna mai, arata datele publicate, miercuri,…

- Iunie 2018 a fost a cincea luna consecutiva in care Romania a avut cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,7%, arata datele publicate, miercuri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Rata anuală a inflaţiei…

- Iunie 2018 a fost a cincea luna consecutiva in care Romania a avut cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,7%, in crestere...

- Cei 28 de lideri UE au ajuns vineri dimineata la un acord asupra migratiei, in cadrul unui summit tensionat, la Bruxelles, pe care Italia ameninta sa-l deraieze din cauza lipsei unor angajamente precise ale partenerilor sai europeni cu privire la primirea migrantilor, scrie news.ro. "Am ajuns…

- Din datele Biroului European de Statistica Eurostat reiese ca romanii se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana in functie de contratele de munca temporara, cu o pondere de 1,2% in 2017, fata de o medie la nivelul UE de 14,3%. Potrivit sursei citate, la nivelul Uniunii Europene 27 de milioane de persoane…