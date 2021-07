Stiri pe aceeasi tema

- Un clasament neobișnuit a adus in prim-plan preparatul preferat al romanilor cel puțin in sezonul rece. Aceasta a fost vedeta din cele 12.000 de feluri de mancare consumate in Romania. Ce detalii au scos in evidența specialiștii care au facut acest top și care sunt celelalte preparate care și-au facut…

- Este pericol de inundații in mai multe zone ale țarii. Sunt vizate rauri din bazinele hidrografice Viseu, Iza, Somes, Mures, Olt, Vedea, Arges, Ialomita, Calmatui, Siret și din Dobrogea. Hidrologii au instituit cod galben de inundații valabil duminica, pana la miezul nopții, pe raurile din…

- Hidrologii au emis o noua avertizare de cod roșu de inundatii locale si cresteri importante de debite, cu depasiri ale cotelor de pericol pe raurile mici din bazinul Taita, judetul Tulcea, valabila in urmatoarele ore, potrivit News.Conform prognozei de specialitate, in intervalul 20 iunie, ora 15.00…

- Hidrologii au emis, astazi, coduri galbene cu pericol de inundatii si pentru judetele Galati si Vaslui. Avertizarile sunt in vigoare pana diseara in bazinele hidrografice Prut si Barlad, unde se pot depasi cotele de atentie. Raman in atentie si raurile din vestul si centrul tarii, unde sunt coduri portocalii…

- Hidrologii au emis, miercuri, o avertizare Cod rosu pentru bazinul hidrografic Crișul Negru din judetul Bihor. Rauri din alte 8 județe se afla sub avertizare Cod portocaliu de inundații. Conform hidrologilor, in intervalul miercuri ora 12.00 – joi ora 12.00, pe raurile din bazinul hidrografic…

- Hidrologii au emis un cod galben de inundatii valabil duminica intre orele 14.30 si 24.00, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate, dar si a cedarii apei din stratul de zapada in zona inalta montana. Toate acestea i-au determinat pe specialisti sa sustina ca se pot produce scurgeri…

- Hidrologii au emis, duminica, mai multe avertizari Cod galben de inundații, valabile pe rauri din 9 județe din țara, pana la miezul nopții. Duminica intre orele 14.30 - 24.00, ca urmare a precipitatiilor ...

- Hidrologii au emis, duminica, mai multe avertizari Cod galben de inundații, valabile pe rauri din 9 județe din țara, pana la miezul nopții. Duminica intre orele 14.30 - 24.00, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate, cedarii apei din stratul de zapada in zona inalta montana…