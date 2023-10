România, din nou la coada clasamentului în UE. Studenții și elevii sunt cei vizați Romania este țara europeana cu cea mai mica rata de angajare a studenților și elevilor. Potrivit unui studiu recent, aproximativ jumatate din tinerii romani care urmeaza o forma de invațamant superior sunt dependenți in cea mai mare masura de sprijinul financiar al familiei. Astfel, din 1.200 de participanți la sondaj, 43% spun ca-și vor sprijini financiar copiii pe toata perioada studiilor universitare, potrivit Antena3. Mai mult de 30% afirma ca vor acoperi doar jumatate din cheltuieli, pentru ca fiii sau fiicele lor beneficiaza de bursa. Unul din patru studenți romani… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui studiu recent, citat de Antena 3 CNN, aproximativ jumatate din tinerii romani care urmeaza o forma de invațamant superior sunt dependenți in cea mai mare masura de sprijinul financiar al familiei. Astfel, din 1.200 de participanți la sondaj, 43% spun ca-și vor sprijini financiar copiii…

- Studentii in varsta de pana la 30 de ani, inmatriculati in cadrul universitatilor din Romania, vor beneficia de o reducere de 90% la transportul cu trenul si metroul pe tot parcursul anului calendaristic, informeaza Antena 3. Sunt eligibili pentru reducerea de 90% studentii cu varsta pana in 30 de ani,…

- Potrivit ultimelor date Eurostat, Romania se afla aproape la coada clasamentului UE. Țara noastra a raportat 350 de medici la 100.000 de locuitori. Medicii din Romania se pare ca nu țin cont de creșterile salariale considerabile din ultimul timp și aleg sa plece in afara țarii, unde spitalele sunt curate…

- Senatorul Gabriela Firea va milita pentru creșterea numarului de femei in politica și introducerea cat mai rapid a cotelor de gen in politica, pentru a avea cat mai multe femei pe listele electorale. Fostul ministru al Familiei, demisionar in urma scandalului azilelor groazei, promite ca va incerca…

- Romania ramane in continuare la coada clasamentului tarilor din Uniunea Europeana (UE) privind educatia financiara, iar cetațenii romani sunt cei care iși apreciaza cel mai mult cunoștințele financiare drept „inalte”, deși realitatea ilustreaza opusul, arata un raport elaborat de Uniunea Europeana,…