- Premierul Ludovic Orban a anuntat, marti, ca autoritatile iau in calcul ca de la 1 august limitarea programului teraselor si cluburilor in anumite zone din tara, precum si introducerea obligativitatii purtarii mastilor de protectie in spatiile deschide in care se formeaza aglomeratie. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- La Iasi, comitetul de Urgenta a decis ca regulile care se aplicau in perioada starii de urgenta sa intre din nou in vigoare. Concret numarul pasagerilor din mijloacele de transport in comun va fi limitat la cel al scaunelor disponibile.

- Romanii care vor sa intre in Cipru trebuie sa se autoizoleze timp de 14 zile.De asemenea, la intrarea in Cipru turiștii trebuie sa prezinte un test negativ de COVID-19, efectuat cu cel mult 72 de ore inainte. Cei care nu au unul vor fi testați.Romania a fost trecuta in categoria de țari cu risc, iar…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a dezvaluit ca Romania va ajunge sa aiba 1.000 de cazuri de coronavirus pe zi, iar autoritațile pot decide instituirea carantinei in anumite zone, localitați sau cartiere in care se inregistreaza un numar mare de imbolnaviri.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite ca, potrivit autoritatilor austriece, masura autoizolarii nu se va aplica in cazul tranzitului fara oprire al cetatenilor provenind din Romania pe teritoriul Austriei spre destinatii din alte state si in...

- Guvernul francez a prezentat miercuri un proiect de lege privind ridicarea starii de urgenta pe 10 iulie, ce va fi urmata de o perioada de tranzitie de 4 luni in care raman posibile restrictii, informeaza AFP.Data fiind ameliorarea conditiilor sanitare in Franta, 'nu se justifica prelungirea…

- In perioada starii de urgența cauzate de pandemia de COVID-19, romanii au cheltuit online pe haine și accesorii, unele magazine inregistrand creșteri de 1.263%, dar și pe cosmetice, divertisment, electronice și decorarea locuinței sau educție, anunța platforma financiara Revolut, cu peste 1 milion…

- Dintre acestea, un numar de 260.201 de contracte de munca suspendate proveneau din industria prelucratoare, 160.784 din domeniul comertului cu ridicata si cu amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor, iar 113.219 din sectorul hoteluri si restaurante, conform Agerpres. Alte 344.355…