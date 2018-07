Stiri pe aceeasi tema

- Dezbaterile din Parlament privitoare la Legea offshore i-a determinat pe investitorii care au concesionat platforme in Marea Neagra pentru exploatarea de petrol și gaze naturale sa anunțe ca se retrag din Romania. Oamenii de afaceri susțin ca modificarile aduse legii in Parlament nu respecta ințelegerile…

- Numarul total de turisti straini cazati in structurile colective de cazare in trimestrul I a fost de 480.300, iar cheltuielile lor au insumat 1,13 miliarde de lei, rezultand o medie de 2.353 de lei (511,5 euro) de persoana, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica - INS.

- Comunicat de presa Tara noastra pierde teren in fața Ungariei și Bulgariei, care și-au redus recent impozitul pe profit, respectiv Post-ul Agenda parlamentara: Iancu Caracota (PNL) – Romania, sub guvernarea PSD, devine neatractiva pentru investitorii straini apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Exista un dezinteres inexplicabil al capitalului strain fata de Romania, bancile nu au nici ele interes sa finanteze economia, mare parte din profit este externalizat si multe alte astfel de pericole ameninta Romania, al carei stat va ajunge din nou, nu peste mult timp, la mila bancilor, atrage atentia…

- Intalnirea de afaceri din județul Gorj a fost dominata de o idee centrala, ce se vrea un semnal de alarma in intreaga țara. Lipsa forței de munca ii determina pe investitorii straini sa iși mute operațiunile din Romania in țarile ...

- Presedintele a mentionat ca, in economia contemporana, industria auto este varful de lance al competitivitatii industriale, care stimuleaza dezvoltarea pe orizontala pentru foarte multe intreprinderi mici si mijlocii. El a spus ca cifra de afaceri a sectorului industriei auto a crescut de 3 ori in ultimii…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca Executivul ar trebui sa faca toate eforturile pentru a aduce in Romania noi firme straine. "Autoritatile guvernamentale trebuie sa inteleaga o data pentru totdeauna ca investitorii straini nu trebuie priviti cu adversitate, dimpotriva. Executivul…