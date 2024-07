Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2024 se anunța a fi unul plin de investiții majore in Romania, un aport semnificativ avand programele destinate mediului de afaceri, derulate de Guvernul Ciolacu. Unul dintre cele mai importante proiecte, recent anunțat, este construcția unei fabrici de baterii la Galați, realizata de compania…

- Trei sferturi dintre consumatorii romani se așteapta sa cheltuiasca mai mult pentru alimente, imbracaminte, produse de bricolaj și calatorii. Cand iau decizii de cumparare, consumatorii din Romania sunt interesați in primul rand de preț, apoi de cat de sanatos este produsul.

- Creșterea economica a Germaniei va fi de numai 0,2 la suta, in 2024, chiar daca marile companii germane au generat o cifra de afaceri de peste un miliard de euro, in 2023, arata statisticile. Companiile mari din Germania au generat, in 2023, pentru prima data in ultimii cinci ani, o cifra de afaceri…

- Curtea de Conturi recomanda conducerii Portului Constanța sa intreprinda demersuri pentru creșterea cotei de piața a Portului la nivel regional, indeosebi pe segmentul marfurilor containerizate, inclusiv pentru creșterea competitivitații serviciilor oferi

- Timp de doua zile, in 9 și 10 mai, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, unul din cele cele mai importante evenimente de business din sistemul cameral romanesc. Vor participa reprezentanți din 7 țari: Turcia, Germania, Italia, Polonia,…

- Lanțul romanesc de bijuterii de lux, Teilor, raporteaza, la nivel consolidat, o cifra de afaceri de 412,7 milioane de lei, o creștere de 11% fața de 2022, și EBITDA de 68,3 milioane de lei, un avans de 27%. Profitul net contabil s-a ridicat la 22,4 milioane de lei, o majorare cu 108% comparativ cu anul…

- Rezultatele sondajului realizat de INSCOP la comanda News.ro arata ca 30,8% dintre cei chestionați sunt de parare Romania se indreapta intr-o direcție buna, in timp ce posibilitatea ca țara noastra sa fie implicata intr-un conflict/razboi și creșterea prețurilor sunt principalele ingrijorari ale romanilor.Procentul…

- Mamele minore de peste 16 ani vor avea dreptul sa-și incaseze personal banii pentru creșterea copilului Mamele minore de peste 16 ani vor avea dreptul sa-și incaseze personal banii pentru creșterea copilului Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului din Romania urmeaza…