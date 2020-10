Stiri pe aceeasi tema

- Romania ocupa primul loc in Uniunea Europeana ca pondere a angajaților aflati in risc de saracie, cu o proporție de 15,7% in 2019. Procentajul este aproape dublu fața de UE, care este de 8,9%, potrivit unui infografic Monitorul Social, scrie Agerpres.

- Angajații romani, cei mai saraci din UE. Monitorul Social: "Ideea ca oamenii saraci sunt cei care nu vor sa munceasca este mai putin adevarata in Romania decat oriunde in Europa” Romania detine primul loc din Uniunea Europeana ca pondere a celor aflati in risc de saracie dintre persoanele…

- Romania detine primul loc din Uniunea Europeana ca pondere a celor aflati in risc de saracie dintre persoanele ocupate, cu un procent de 15,7% in 2019, in conditiile in care media UE este de 8,9%, potrivit unui infografic Monitorul Social, un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania.

- Cu un procent de 15,7% in 2019, in conditiile in care media UE era de 8,9%, Romania se afla pe primul loc din Uniunea Europeana ca pondere a celor aflati in risc de saracie dintre persoanele care muncesc, potrivit unui infografic Monitorul Social, un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania."Desi…

- Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania, lanseaza un nou infografic despre raportul dintre munca și saracie in Romania, comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene. Infograficul pornește de la observația ca, de la integrare și pana acum, Romania deține primul loc din…

- Autoritatile locale au amenajat in municipiul Galati patru sectii de votare, in care ar trebui sa voteze peste 8.500 de persoane din Republica Moldova cu dubla cetatenie si care au fost luate in spatiu de un barbat care detine doua proprietati, scrie agerpres . Potrivit directorului SPCLEP Galati, Silviu…

- Dragi doljeni, Va scriu pentru ca sper ca, macar acum, sa ne amintim cine am fost, cine suntem si, poate asa, vedem incotro ne puetm indrepta! In primul rand, suntem olteni și nu ne lasam niciodata mai prejos decat alții. Am fost inainte de Revoluție un centru al industriei feroviare și auto, dar și…

- Romania va primi de la Uniunea Europeana un imprumut de aproape 5 miliarde de euro, cu o dobanda foarte avantajoasa, spune premierul Ludovic Orban, si care va fi restituit in aproximativ 15 ani. Cum vor fi folositi acesti bani a explicat ieri seful Guvernului. Ludovic Orban: Este vorba de finantarea…