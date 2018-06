Stiri pe aceeasi tema

- Peste 171 de hectare de teren din Uniunea Europeana a fost utilizat in 2016 pentru productia agricola, iar o treime din ferme (33%) sunt in Romania, o alta treime fiind in Polonia (14%), Italia (10%) si Spania (9%), arata datele publicate joi de Eurostat.

- Peste 171 de hectare de teren din Uniunea Europeana a fost utilizat in 2016 pentru productia agricola, iar o treime din ferme (33%) sunt in Romania, o alta treime fiind in Polonia (14%), Italia (10%) si Spania (9%), arata datele publicate de Eurostat.

- Parisul va semna luni, impreuna cu alte opt tari, un document privind constituirea unui nou mecanism de cooperare europeana intarita in materie de aparare, denumit "Initiativa Europeana de Interventie" (IEI), a anuntat ministrul apararii francez, Florence Parly, intr-un interviu publicat online duminica…

- In anul Centenarului Marii Uniri, DPD Romania, unul dintre cei mai importanți jucatori de pe piața locala de coletarie și curierat expres, lanseaza o promoție speciala pentru trimiterile in zece țari din Uniunea Europeana, disponibile prin serviciul DPD Classic International. Țarile care beneficiaza…

- Lucrarile celei de-a 19-a reuniuni a Asociatiei Senatelor din Europa se desfasoara vineri, la Palatul Parlamentului, evenimentul avand loc la invitatia presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, informeaza Agerpres. La eveniment si-au anuntat participarea presedinti si vicepresedinti…

- La invitația lui Calin Popescu Tariceanu, Senatul Romaniei gazduiește, in perioada 14-15 iunie 2018, cea de-a XIX-a Reuniune a Asociației Senatelor din Europa (ASE), . La eveniment și-au anunțat participarea președinți și vicepreședinți ai camerelor superioare din Austria, Belgia, Bosnia și Herțegovina,…

- Romania a inregistrat in martie cel mai semnificativ declin din Uniunea Europeana la lucrarile de constructii, comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). În martie, lucrările de construcţii au înregistrat o…

- Estonia, Danemarca si Romania erau in 2016 tarile cel mai putin dependente de importurile de energie pentru consumul intern la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). În 2016, UE a trebuit să importe puţin peste jumătate…