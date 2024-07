Stiri pe aceeasi tema

- In ultimul deceniu, Romania a devenit o destinație atractiva pentru muncitorii din afara Uniunii Europene, remiterile lucratorilor asiatici depașind 1 miliard de dolari in 2023. Potrivit Ziarului Financiar, aproximativ 130.000 de muncitori straini erau activi pe piața locala in 2023. Romania s-a transformat…

- Camera de Comerț Romano-Americana (AMCHAM) a prezentat rezultatele sondajului anual privind calitatea climatului investitional și de afaceri din Romania. Concluziile acestui sondaj sunt imbucuratoare și arata ca Romania este pe un trend ascendent in ceea ce privește atractivitatea pentru investiții.…

- Se apropie tot mai mult vara, sezonul concediilor și al vacanțelor, așa ca nu e de mirare ca europenii iși fac, poate mai mult ca oricand, planuri de calatorie. Cand e vorba despre peisajul turistic european, un oraș important din Romania pare sa reușeasca sa atraga atenția strainilor in cautare de…

- Romania se afla pe locul al 89-lea in topul celor mai atragatoare destinații de relocare profesionala, crescand in clasament fața de 2020, cand se afla pe locul 92, dar sub ratingul din 2018.

- Intrarea totala a Romaniei in Schengen, adica deschiderea frontierelor aeriene, terestre si navale, ar putea veni cu plecarea in masa a fortei de munca venite in tara din statele din afara Uniunii Europene, cred specialistii in resurse umane de pe piata locala. The post MUNCITORI STRAINI Jumatate dintre…

- Bursa de la București e urmarita. Listarea Hidroelectrica la Bursa de Valori București (BVB) a fost cea mai de succes din Europa și a treia la nivel mondial, așa ca beneficiul de imagine a fost unul foarte mare pentru cel mai mare producator roman de energie electrica, a spus Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica,…