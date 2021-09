Stiri pe aceeasi tema

- Numarul romanilor care nu au un loc de munca si care au renuntat sa-si mai caute unul (denumiti "descurajati") in statisticile oficiale s-a triplat in prima parte a acestui an, potrivit datelor furnizate de INS. Ei formeaza, impreuna cu cei care nu au lucrat niciodata, asa numitul somaj ascuns, paralel…

- Pixel 5A va avea un ecran de 6,34 de inch, o idee mai mare decat ecranul de 6,2 inch al lui Pixel 4A. Este acelasi ecran 1080p cu 60Hz, desi utilizatorii sperau la o rata de refresh de macar 90Hz. Un al doilea mic upgrade vizeaza bateria, a carei capacitate a crescut de la 3.885mAh anul trecut, la 4.680mAh…

- Este o luna neagra pentru piata muncii din Romania in conditiile in care, in ultimele 40 de zile, 26 de lucratori au fost grav raniti iar alti opt au decedat, arata Blocul National Sindical (BNS), intr-un comunicat de presa transmis, marti AGERPRES. In context, sindicalistii acuza lipsa masurilor de…

- Mai puțin de jumatate din elevii care se inscriu la școala ajung sa promoveze la examenul de Bacalaureat. Aceștia sunt lipsiți de perspective doar daca refuza sa invețe o meserie. Plaja locurilor de munca pentru cei fara Bac este suficient de larga și diversificata incat cuprinde diverse aptitudini.…

- Autoritatea Naționala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitați, Copii și Adopții, in parteneriat cu Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca, implementeaza proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilitați”, Cod MySMIS2014+: 130164, proiect cofinanțat in cadrul…

- Piața forței de munca din Maramureș se schimba. Probabil din cauza lipsei locale de forța de munca, foarte mulți angajatori din județ sunt nevoiți sa caute in alta parte oameni dispuși sa munceasca. De la inceputul anului și pana in prezent, in evidențele Serviciului pentru Imigrari al județului Maramureș…

- ”Aproximativ 62% dintre salariati considera ca preocuparea companiilor pentru starea de bine a angajatilor este mai mult declarativa, nefiind sustinuta prin practici organizationale”, conform unui sondaj realizat de platforma Undelucram.ro in luna iunie a acestui an. De asemenea, in ceea ce priveste…

- In scurtul mandat de ministru al educației in Guvernul Cioloș, Mircea Dumitru a instaurat o politica ferma antiplagiat și a impus ca temele elevilor pentru acasa sa nu le acapareze mai mult de doua ore zilnic. A organizat și concursuri pentru directorii de școli dupa o pauza de un deceniu. Intr-un interviu…