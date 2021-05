Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 4.363 de persoane care s-au vaccinat cu ambele doze de vaccin impotriva Covid-19 s-au infectat, ceea ce reprezinta 0,2% din totalul persoanelor care au primit schema completa, potrivit datelor publicate joi de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. 74 dintre…

- Pana pe 9 mai, au fost confirmate in Romania 1.208 de infectari cu tulpininile COVID din Marea Britanie, Africa de Sud si Brazilia arata datele Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP. Cele mai multe cazuri au fost inregistrate cu tulpina britanica, 1.192.…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, joi, la Palatul Cotroceni, o sedinta de lucru cu premierul Florin Citu, mai multi membri ai Guvernului, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, si directorul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul…

- La ședința va participa și directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, dr. Adriana Pistol.Masurile de gestionare a epidemiei COVID-19 vor fi in discuții joi. Nu este exclus sa se dezbata și raportul privind raportarea…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat joi, 13 mai, o ședința de lucru la Palatul Cotroceni, a informat Administrația Prezidențiala . Se va discuta despre situația epidemiolodica și oportunitatea introducerii masurilor de relaxare, dupa ce rata de infectare a scazut in toata țara și toate județele sunt…

- In ultima saptamana, au fost confirmate in Romania 187 de infectari cu tulpina COVID din Marea Britanie, arata datele Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP. In total, numarul cazurilor cu tulpina COVID din Marea Britania a ajuns la 857, dupa ce, saptamana…

- Anunțul pe care Valeriu Gheorghița il va face la conferința de presa de la ora 16:00 vine in contextul in care mai multe țari europene, care utilizeaza AstraZeneca, iau in calcul folosirea altui vaccin pentru rapel, dar și dupa ce OMS a transmis ca o legatura intre vaccinul AstraZeneca si formarea de…

- Pana astazi au fost inregistrate in Romania 200 de cazuri de infectare cu tulpina britanica a SARS-COV-2. Precizarea a fost facuta de directorul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, Adriana Pistol. Intre timp continua…