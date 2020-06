Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au ieșit la padure, dar și la pescuit in prima zi de relaxare. Mulți dintre aceștia au sarbatorit la gratare, iar pescarii impatimiți s-au instalat de la primele ore la balta, cu undițele pregatite dupa perioada de izolare. Citește și: Petrecere si veselie in Centrul Vechi al Capitalei…

- Romania poate incepe, in momentul reluarii turismului intern, sa-si faca si o campanie de imagine externa, pentru atragerea, pe viitor, a turistilor straini, deoarece "mai tarziu s-ar putea sa fie prea... tarziu", sustine consultantul in turism, Traian Badulescu, potrivit Agerpres. "Consider ca,…

- Sunt vești bune pentru romanii care iși fac planuri de vacanța. Autoritatile de la Atena au anuntat lista celor 19 tari care vor putea trimite turisti in Grecia din 15 iunie, pe lista figurand si Romania, Cipru, Israel, China, Japonia, Australia, Bulgaria, Serbia, Polonia, Ungaria si Cehia, informeaza…

- Va informam ca operațiunile biroului relații cu publicul și activitatea casieriilor se vor desfașura in deplina siguranța, conform programului afișat. Incepand din aceasta saptamana societatea VITAL S.A. iși redeschide progresiv toate departamentele dedicate dumneavoastra, insa cu impunerea tuturor…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a anunțat, in urma cu puțin timp, ca nu va prelungi starea de urgența, iar din 15 mai va intra in vigoare starea de alerta. Președintele a precizat ca vor fi deschise saloanele de coafura, cabinetele stomatologice și muzeele. Din localitați se va putea ieși pentru…

- Cercetatorul Mihai Netea, profesor de biologie experimentala la Universitatea Radboud din Nijmegen, spune ca Romania a facut bine ca a impus izolarea sociala.”Eu cred ca Romania a facut destul de bine ce a facut pana acum, a impus niște masuri de izolare sociala și de prevenire a bolii la timp, le-a…

- Guvernul cauta solutii pentru sprijinirea turismului intern! Ar putea fi introduse scutiri de taxe pe salarii. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – Direcția Generala Turism a inființat o celula de criza care gestioneaza și propune soluții pentru sprijinirea operatorilor economici…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a indemnat duminica Grecia ''sa-si deschida portile'' in fata migrantilor, pe care Ankara i-a anuntat ca si-a deschis frontierele sale, si sa-i lase sa intre in celelalte tari ale Uniunii Europene, informeaza AFP. "Hei, Grecia!…