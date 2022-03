România deschide piața muncii pentru migranții din Ucraina Invazia Rusiei in Ucraina risca sa creeze o criza umanitara in Europa, peste 1,5 milioane de refugiați parasind pana in acest moment statul vecin, mulți dintre ei ajungand in Polonia, Romania și Slovacia. Cu toate acestea, instituțiile Romaniei par a nu fi luate prin surprindere iar Ministerul Muncii și Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) au realizat deja un plan de inserție al ucrainenilor pe piața muncii din Romania. In acest sens, ANOFM informeaza agenții economici cu privire la faptul ca cetațenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe teritoriul țarii noastre, nu au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) a anunțat ca ucrainenii pot lucra pe teritoriul Romaniei, fara un aviz de angajare, timp de maximum 9 luni, intr-un an calendaristic, potrivit News.ro. Dreptul cetațenilor straini la munca este asigurat prin Legea 200/2020 care reglementeaza…

- Refugiații din Ucraina pot lucra in Romania fara aviz de angajare. Anunțul ANOFM Refugiații din Ucraina pot lucra in Romania fara aviz de angajare. Anunțul ANOFM Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca a anunțat marți, 1 martie, ca refugiații din Ucraina se pot angaja in Romania pentru maximum…

- Cetațenii ucraineni care doresc sa ramana și sa se angajeze pe teritoriul țarii noastre primesc, avand in vedere situația excepționala in care se afla, unele facilitați din punct de vedere birocratic. De exemplu, sunt exceptați de la obținerea avizului- altfel obligatoriu- care atesta dreptul unui angajator…

- ANOFM informeaza agenții economici cu privire la faptul ca cetațenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe teritoriul țarii noastre nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioada de maximum 9 luni intr-un an calendaristic. Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca informeaza agenții economici…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca informeaza agenții economici cu privire la faptul ca cetațenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe teritoriul țarii noastre nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioada de maximum 9 luni intr-un an calendaristic, potrivit Legii nr. 200/2020…

- Ministerul Muncii a anunțat ca 100.000 de persoane din strainatate pot veni in Romania la munca in acest an. O hotarare de Guvern in acest sens a fost aprobata azi. Conform Ministerului Muncii, informatiile inregistrate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) arata ca, in perioada…

- Guvernul a aprobat proiectul de Hotarare privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2022, informeaza Ministerul Muncii, act normativ care ar fi trebuit adoptat anul trecut, acesta fiind și motivul pentru care de 2-3 luni multe dosare nu au putut…

- ​​Guvernul a aprobat proiectul de Hotarâre privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca în anul 2022, informeaza Ministerul Muncii, act normativ care ar fi trebuit adoptat anul trecut, acesta fiind și motivul pentru care de 2-3 luni multe dosare…