Stiri pe aceeasi tema

- In șantierele navale din Romania se construiesc nave cu tehnologii de ultima ora, inclusiv nave militare sofisticate pentru state din NATO, dar flota noastra militara de la Marea Neagra este printre cele mai slab dotate din regiune, o flota ca pentru vremuri de pace, in contradicție cu razboiul de la…

- ADVERTORIAL. ROMGAZ (companie deținuta de statul roman), impreuna cu partenerul OMV Petrom au inceput construcția platformei centrale de extracție din largul Marii Negre. Acesta este cel mai important proiect energetic al țarii, fiind vorba despre o investiție de 4 miliarde euro și de o producție estimata…

- Intr-un context economic in continua transformare, IMM-urile din Romania sunt hotarate sa prinda trenul digitalizarii și au aflat ce instrumente au la dispoziție pentru a ajunge din urma țari precum Polonia pe segmentul de e-commerce. Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din…

- Romania a fost inclusa pe lista țarilor ai caror cetațeni nu vor mai avea nevoie de viza pentru a calatori in Thailanda. Guvernul a luat aceasta masura in vederea creșterii industriei turismului, de care tara depinde. Aceasta masura va fi aplicata de la 1 iunie 2024. Pentru a stimula turismul, cabinetul…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat, in aceasta dimineața, ca la Dornești se deschide cel mai mare terminal feroviar pentru transportul cerealelor din Ucraina. Gheorghe flutur a spus ca in acest fel se va asigura și o securizare a acestor transporturi, astfel incat…

- Astazi, 16 mai 2024 zi se inaugureaza la Constanta Studioul de planificare si comanda Ikea, primul din Romania.Studioul Ikea este situat in centrul comercial Supernova, fostul Cora Bratianu. Intra, planificare si comanda cu noi bucataria, camera de zi, bucataria sau dormitorul, ii indeamna pe cumparatori…

- Inalt Prea Sfințitul Calinic a sfințit paraclisul de la Consiliul Județean Argeș In premiera in Romania, la Consiliul Județean Argeș exista un loc special și inedit unde angajații și cei care trec pragul instituției se pot ruga și reculege, fiind o dorința de suflet și din suflet a președintelui CJ…

- Vasile Mihailescu: Sunt preocupari serioase in momentul de fața cu privire la direcția pe care o ia economia Romaniei In contextul anunțului privind deficitul comercial inregistrat de Romania la 31 martie, Vasile Mihailescu, fost consilier județean, critica politicile guvernamentale in domeniu. Statisticile…