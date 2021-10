România, dependentă de importurile de gaze și în această iarnă. UE îi cere ajutorul lui Putin Romania va fi dependenta și in aceasta iarna de importurile de gaze. In cazul in care iarna va fi grea, țara noastra nu știe inca de unde va procura gazele, avertizeaza Volker Raffel, CEO al E.ON Romania. Cu toate ca Romania are productie proprie de gaze si depozite, la iarna, țara noastra va fi nevoita sa apeleze la importuri. Daca pana in acest an acest deficitul de gaze se importa de la Gazprom, pentru iarna care se apropie Guvernul si Transgaz nu au rezolvat inca aceasta problema. „In cazul iernilor severe, cea mai mare parte din necesarul de gaze este produs in Romania, dar trebuie utilizate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

