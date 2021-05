România depășește SUA și Germania în topul satisfacției expaților Romania se situeeaza pe locul 32 intr-un clasament al satisfacției expaților, inaintea SUA și Germaniei, topul fiind condus de Taiwan, Mexic și Costa Rica. In top 10 se afla Taiwan, Mexic, Costa Rica, Malaezia, Portugalia, Noua Zeelanda, Australia, Ecuador, Canada și Vietnam, scrie Mediafax.ro. Peste Romania se situeaza Spania (16), Cehia (15), China (22), Franța (25) sau Ucraina (27), iar dupa Romania sunt Olanda (33), SUA (34), Germania (36), Norvegia (38), Grecia (40) sau Polonia (43). Clasamentul este incheiat (locurile 50 - 59) de Malta, India, Turcia, Cipru, Japonia,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

