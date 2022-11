România depășește Italia la producția de mașini Actualno (Bulgaria) - Romania se afla pe locul șase la producția de mașini in Uniunea Europeana, cu o medie de peste 40.000 de mașini pe luna. Romania produce mai multe mașini decat țari precum Italia și Ungaria, dar mai puține decat Cehia și Slovacia, relateaza Agenția BTA, citat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cehia, Romania si Ungaria se confrunta cu riscul unor crize ale cursului de schimb pe parcursul anului urmator, pe masura ce provocarile fiscale si externe se inmultesc, sustin analistii bancii de investitii Nomura Holdings Inc. intr-un raport publicat luni, transmite Bloomberg. Fii la curent…

- Reprezentantul unui partid extremist din Ungaria care a vorbit, in urma cu cateva zile, la Sfantu Gheorghe, despre spanzurarea jurnalistei Boroka Paraszka de la Radio Targu Mureș, post public romanesc care emite și in limba maghiara, a demisionat din conducerea formațiunii, relateaza Rador. Fii…

- Agenția globala de rating de credit Moody's a retrogradat miercuri de la "stabila" la "negativa" perspectiva bancilor din Germania, Italia și alte patru țari, in condițiile in care criza energetica și inflația ridicata slabesc economiile europene, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Politistii de frontiera si comisarii Garzii de Mediu au oprit intrarea in tara a 60 de tone de deseuri din aluminiu si electrocasnice second hand, care au fost trimise din Bulgaria, Ungaria si Polonia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Bulgartransgaz, Transgaz, FGSZ și Eustream, operatorii de transport gaze naturale din Bulgaria, Romania, Ungaria și Slovacia, propun o inițiativa pentru transportul gazelor naturale prin rețelele integrate de transport al gazelor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Operatorii de transport gaze naturale din Bulgaria, Romania, Ungaria și Slovacia propun o inițiativa pentru transportul gazelor naturale prin rețelele integrate de transport al gazelor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a atins, in august, un nou nivel-record, de 9,1% (in crestere de la 8,9% luna precedenta), in timp ce in Uniunea Europeana (UE) a urcat de la 9,8% la 10,1%, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Cehia, Bulgaria, Polonia,…

- Refugiati ucraineni din zece tari europene, printre care si Romania, sunt invitati sa raspunda la un chestionar online, in cadrul unui sondaj lansat marti de Agentia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), care se va incheia in septembrie. Sondajul se desfasoara in Bulgaria, Cehia, Estonia,…