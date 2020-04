Stiri pe aceeasi tema

- "O clarificare: nu este nevoie de niciun fel certificat de stare de urgenta pentru IMM-urile care vor sa acceseze acea linie de credit pentru investitii sau capital de lucru care sunt garantate pana la 90 la suta din credit, cu dobanda subventionata 100 la suta pe perioada starii de urgenta. Pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis va face, luni, o declaratie de presa, de la Palatul Cotroceni, incepand cu ora 14.00, a anuntat Administratia Prezidentiala. Declaratia are loc in contextul crizei noului coronavirus. 66 de cazuri noi de coronavirus au fost confirmate, duminica, in Romania.Numarul total a…

- Romania a luat masuri pentru sustinerea economiei care ajung deja la 3% din PIB si avem unele dintre cele mai relaxate conditii din Uniunea Europeana pentru a accesa aceste facilitati, a anuntat ministrul Finantelor, Florin Citu.

- Sedinta de Guvern va avea loc in regim de videoconferinta si va incepe la ora 17,00, a anuntat Biroul de presa al Executivului, citat de Agerpres. Premierul Ludovic Orban se afla in continuare in autoizolare, dupa ce senatorul PNL Vergil Chitac a fost diagnosticat cu coronavirus. Senatorul…

- Florin Cîțu, ministrul Finanțelor, anunța ca se amâna termenul de depunere a declarațiilor fiscale de la 25 martie 2020, pâna la data de 25 aprilie 2020, conform unei postari a acestuia de pe Facebook.Potrivit acestuia, Agenția Naționala de Administrare Fiscala a pregatit o…

- Industriasii din Romania propun Guvernului Orban un pachet de masuri urgente, care sa ajute la depasirea crizei generate de pandemie si sa atenueze impactul asupra economiei, intr-o scrisoare deschisa pe care o prezentam integral. UGIR (Uniunea Generala a Industriasilor din Romania - confederatie…

- Economia Romaniei va avea nevoie, daca ultimele estimari privind cresterea economica in Uniunea Europeana se adeveresc, de un pachet substantial de resurse financiare, de cel putin 1% din PIB, potrivit ministrului Finantelor, Florin Citu. "Daca estimarile facute in aceste zile pentru cresterea economica…

- Plangere penala impotriva Guvernului Orban pentru ajutorul de stat acordat Combinatului Siderurgic de la Hunedoara. O asociație civica din Hunedoara a sesizat Parchetul General. Plangerile sunt depuse impotriva lui Ludovic Orban, Florin Cițu, ministrul Finanțelor, și Virgil Popescu, ministrul Economiei,…