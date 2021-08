Stiri pe aceeasi tema

- Centrul britanic pentru operatiuni maritime comerciale (United Kingdom Maritime Trade Operations - UKMTO) a anuntat marti ca are cunostinta de un ''incident'' care este in desfasurare in largul coastelor orasului Fujairah din Emiratele Arabe Unite (EAU), potrivit Reuters. Atentionarea, bazata…

- Ministerul de externe israelian a criticat luni decizia Uniunii Europene de a-l trimite pe diplomatul Enrique More la ceremonia de învestire a noului președinte iranian Ebrahim Raisi la doar câteva zile dupa atacul asupra navei Mercer Street, relateaza Euractiv.Decizia este „de…

- Diplomatul Cristian Diaconescu afirma ca in zona in care a fost atacat petrolierul Mercer Street, incident in urma caruia și-a pierdut viața și un roman, are loc, de fapt, un "razboi nedeclarat intre Israel și Iran". Diaconescu mai spune ca, potrivit dreptului internațional, trebuie sa existe un raspuns…

- Ministerul de Externe al Iranului i-a convocat luni pe ambasadorul Romaniei si pe insarcinatul cu afaceri al Regatului Unit pentru a le transmite protestul Teheranului cu privire la acuzatiile formulate de Romania si de Marea Britanie la adresa Iranului in urma atacului comis joi asupra unui petrolier…

- Ambasadorul Republicii Islamice Iran la București a fost convocat de urgența la MAE roman. Romania condamna cu fermitate atacul cu drona, absolut inacceptabil, comis asupra vasului „Mercer Street”, care s-a soldat cu pierderea vieții comandantului navei, cetațean roman, care a cazut demn la datorie,…

- Romania solicita explicații autoritaților iraniene, fara intarziere, dupa atacul petrolierului Mercer și „iși rezerva dreptul de a acționa in consecința, alaturi de partenerii sai internaționali, pentru un raspuns adecvat”, transmite Ministerul Afacerilor Externe, intr-un comunicat. MAE anunta ca l-a…

- Autoritațile iraniene au negat ca s-ar afla la originea atacului cu drona asupra petrolierului sub pavilion liberian Mercer Street, in urma caruia un roman și un britanic, membri ai echipajului, au fost uciși.

