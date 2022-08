Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 8 august, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel, conform situației prezentate de autoritați: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 41.330 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 39.764 Numarul total de decese…

- Asociatii firmei Mileva 2018 SRL cooptarea in societate, in calitate de asociat, a lui Corneliu Bogdan Idu, fiul afaceristului Corneliu Idu, decedat in pandemie Dupa cesiune, structura capitalului social 400 lei, impartit in 40 parti sociale, cu o valoarea nominala de 10 lei parte sociala, este: Grigore…

- Numarul cazurilor zilnice de Covid-19 sunt in ușoara scadere in Romania, iar ministrul Sanatații, Alexandru Rafila spune ca la jumatatea lunii august vom intra intr-o faza de stabilizare a numarului de cazuri. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca la jumatatea lunii august vom intra…

- Odata cu apariția noilor subvariante COVID, simptomele bolii s-au schimbat. Astfel cel mai comun semn boala nu mai este febra, ci durerea in gat.Un studiu facut pe 17.500 de persoane din Marea Britanie a relevat gatul dureros ca prim simptom observat. Durerile de cap, nasul infundat și tusea au fost…

- Pandemia de coronavirus i-a facut pe multi muncitori germani din sectorul ospitalitatii sa migreze spre sectorul comertului cu amanuntul, arata un studiu realizat de German Economic Institute (IW), informeaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Potrivit unui studiu realizat de BestJobs, 4 din 10 salariați romani au declarat ca in ultimii doi ani au luat in greutate, iar 2 din 10 considera ca mutarea activitații acasa, in timpul pandemiei, a fost factorul esențial ce a contribuit la schimbarea stilului de viața, scrie news.ro . Totodata, 27%…

- Arabia Saudita a intampinat sambata, pentru prima data de la inceputul pandemiei de COVID-19, pelerini veniti din strainatate pentru Hajj, pelerinajul anual la Mecca, ce va avea loc in luna iulie, informeaza AFP. Acest prim grup de credinciosi straini a sosit la Medina (vest) din Indonezia, inainte…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 33 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 765 teste efectuate (din care 497 teste rapide). Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este…