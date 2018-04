Stiri pe aceeasi tema

- În conditiile în care sase din zece bebelusi s-au nascut în afara casatoriei, Franta avea în 2016 cel mai ridicat procent (59,7%) de nou-nascuti cu parinti necasatoriti, urmata de Bulgaria si Slovenia (ambele cu 58,6%), Estonia (56,1%), Suedia (54,9%), Danemarca (54%), Portugalia…

- Elvetia, Singapore si SUA sunt primele tari din lume cand vine vorba despre stimularea si atragerea talentelor, conform unui indice realizat de Scoala franceza de afaceri INSEAD. Singapore este prima tara din Asia la atragerea talentelor, desi marile economii asiatice sunt in partea de jos…

- In Romania si in Bulgaria au avut loc, in 2017, mai mult de 90 de decese cauzate de accidente rutiere la un milion de locuitori, arata datele unui raport publicat marti de Comisia Europeana (CE) privind siguranta rutiera. „In 2017, 25.300 de persoane si-au pierdut viata in accidente rutiere…

- Romania se claseaza pe locul 6 in topul tarilor cu cel mai mare grad de absorbtie a gazelor cu efect de sera din UE, datorita suprafetelor cu paduri a tarii. Pe primele pozitii se afla Suedia si Finlanda, iar pe ultimele locuri se claseaza Malta, Danemarca si Olanda, arata un raport Eurostat.…

- Romania a avut luna trecuta cea mai mare inflatie dintre tarile UE România a înregistrat în luna februarie cea mai ridicata rata anuala a inflatiei din Uniunea Europeana. Inflatia a fost de 3,8 la suta, de trei ori mai mare fata de inflatia de 1,3 procente consemnata…

- Doar 8% dintre angajatii romani si greci au participat in 2016 la cursuri de pregatire legate de activitatea lor profesionala, comparativ cu o medie de 31,9% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate de Eurostat, potrivit Agerpres. În 2016, aproape o treime dintre angajaţii din…

- Datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat) arata ca rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna ianuarie 2018 pana la 1,6%, de la 1,7% in decembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,6%) si Romania…

- Doar 1,6% dintre angajatii romani lucrau in sectorul culturii sau aveau o profesie legata de acest domeniu in 2016, comparativ cu o medie de 3,7% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate ieri de Eurostat si preluate de Agerpres. In perioada 2011 – 2016, numarul persoanelor din UE care lucrau…