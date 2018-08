Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul vrea sa suplimenteze cu 5.200 numarul maxim al strainilor din afara Uniunii Europene si Spatiului Economic European, care pot fi adusi la munca in tara noastra, in 2018. La sfarsitul anului trecut, Guvernul a decis ca piata muncii are nevoie in 2018 de cel mult 7.000 de noi lucratori din…

- Premierul Viorica Dancila a convocat marti, la ora 10,00, mai multi membri ai Cabinetului, pentru a participa la o sedinta operativa de evaluare a pagubelor produse de inundatii si a masurilor rapide de interventie. Potrivit unui comunicat al Guvernului, remis AGERPRES, la sedinta vor participa: ministrul…

- 'Forta de munca devine din ce in ce mai greu de obtinut in Romania. La noi este cel mai mare ritm de depopulare a fortei de munca, un subiect extrem de dureros pentru noi, pentru ca in etapa urmatoare lipsa fortei de munca va fi mai dureroasa decat o criza economica', a declarat joi, intr-o conferinta…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat, luni, la Ploiești, ca susține scoaterea din lege a unei prevederi conform careia angajații care vin din alte țari sa munceasca in Romania trebuie sa primeasca cel puțin salariul mediu pe economie, acesta susținand ca, dupa ce Guvernul stabilește…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost dezinformat in ceea ce priveste fondurile europene, in conditiile in care rata de absorbtie este de peste 17%, iar suma totala este de 5,254 miliarde euro, a afirmat miercuri ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, in cadrul unei conferinte de presa. Presedintele…

- Demisie in bloc a celor 40 de medici de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Oradea. A demisionat și șeful secției, dr. Hadrian Borcea, in contextul plafonarii sporurilor și a recentelor proteste din sistemul sanitar și a anunțatei greve generale. Șeful secției, medicul Hadrian Borcea,…