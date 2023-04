Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de hochei pe gheața a Romaniei, formata din jucatori sub 18 ani, a invins, sambata, la Belgrad, formația Spaniei, cu scorul de 3-2 și a evitat retrogradarea in Grupa B a Diviziei secunde a Campionatului Mondial. Tricolorii s-au clasat pe locul V, penultimul, cu 4 puncte, turneul fiind caștigat…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei intalnește, miercuri seara, in deplasare, de la ora 22.15, formația Portugaliei, in manșa secunda a barajului de calificare pentru Campionatul Mondial din acest an. In partida tur, disputata sambata la Pitești, handbalistele tricolore s-au impus cu scorul de…

- Naționala de handbal feminin a Romaniei s-a impus fara emoții, scor 35-20, cu Portugalia, in meciul tur al „dublei” din barajul de calificare la Campionatul Mondial. Meciul s-a jucat la Pitești și a inceput echilibrat. „Tricolorele” au reușit sa se desprinda la jumatatea primei parți și au avut un avantaj…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de Lituania cu scorul de 5-2 (2-0, 1-2, 2-0), marti, pe Patinoarul Olimpic din Brasov, la Campionatul Mondial de hochei pe gheata feminin, Divizia III, Grupa A.Golurile tricolorelor au fost marcate de Sonia Iris David (27:56) si Alina Oprea (39:59). Pentru invingatoare…

- Nationala de rugby a Romaniei a fost invinsa, duminica, la Tbilisi, de reprezentativa Georgiei cu scorul de 31-7, in semifinalele Rugby Europe Championship 2023. Georgia o va intalni in finala competiției pe Portugalia, care a trecut in penultimul act, cu 27-10, de Spania. Atat finala mare cat și finala…

- Localitatea norvegiana Beitostolen a gazduit, zilele trecute, Campionatul Mondial de Masters la Orientare pe Schiuri, competiție unde Romania a obținut 7 medalii, dintre care 2 de aur, 1 de argint și 3 de bronz. In prima zi a competiției a avut loc proba de lunga distanța, unde, la categoria masculin…

- Naționala de rugby a Romaniei intalnește, sambata, de la ora 19.30, la Brussel, formației Belgiei, in cel de-al doilea meci din Rugby Europe Championship. In urma cu o saptamana, in prima partida, selecționata tricolora a trecut, la București, de Polonia cu 67-27. Din grupa B mai face parte Portugalia,…

- Naționala de futsal a Romaniei, formata din jucatori sub 19 ani, va efectua, in perioada 1-9 februarie, un stagiu de pregatire centralizat la Centrul de Fotbal de la Mogoșoaia. Printre jucatorii convocați de selecționerul Kacso Endre se numara și trei jucatori de la CSM Tg.Mureș, respectiv Patrick Chertes,…