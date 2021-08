România de poveste! A apărut varianta feminină a pepenelui: pepenoaica! Daca v-ați saturat de varianta clasica a pepenelui, puteți incerca și varianta feminina: pepenoaica. Acest soi cu fructe ovale, coaja de culoare verde deschis, miez roșu intens și crocant il gasiți la magazinul Lidl. Fața de varianta masculina, pepenoaica ”este o doamna” și are și o reducere de 20%. Il puteți cumpara la prețul de 1,99 lei.The post Romania de poveste! A aparut varianta feminina a pepenelui: pepenoaica! first appeared on Universul argesean . Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

