- Poliștii de frontiera din portul Calafat și inspectorii de la Garda de Mediu Dolj au descoperit in urma unui control 1.977.687 kilograme de deseuri din materiale plastice si reziduuri metalice contaminate cu substante periculoase si cabluri cu continut de ulei, gudron sau alte substante toxice care…

- Aproximativ 2.000 de tone deseuri din diferite materiale, transportate ilegal din Ungaria, au fost oprite la P. T. F. Calafat Portuar, a anunțat, duminica, Poliția de Frontiera . Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat Portuar impreuna cu lucratori din cadrul Garzii…

- Potrivit unui comunicat al IGPF, vineri, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Bors au controlat doua automarfare conduse de doi cetateni romani, in varsta de 34, respectiv 49 de ani. Acestia transportau, conform documentelor de insotire a marfii, deseuri din textile pentru…

- Cazurile de importuri ilegale de deșeuri se inmulțesc in Romania. Poliția de Frontiera a transmis, intr-un comunicat de presa , ca a oprit, alaturi de inspectorii de la Garda de Mediu, intrarea in țara a 22 tone de tone de deșeuri, dintre care opt tone intr-un transport de combine frigorifice veche…

- Autoritațile de control de la granița din Arad au oprit, miercuri, la vama Nadlac II opt TIR-uri incarcate cu 130.000 de kilograme de deșeuri, constand in haine si mobilier second hand. Șoferii nu au putut prezenta documente pentru marfa respectiva, iar intrarea in țara pe la Vama Nadlac II le-a fost…

- Opt TIR-uri incarcate cu peste 130.000 de kilograme de deșeuri au fost oprite sa intre in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II. Potrivit Poliției de Frontiera, politistii de la Nadlac II au contralat, joi, pe sensul de intrare in tara, opt TIR-uri, conduse de cetateni romani.…

- Romania risca sa devina groapa de gunoi a Europei. Zilnic se incearca patrunderea cu deșeuri periculoase pe la punctele de frontiera Romania risca sa devina groapa de gunoi a Europei. Zilnic se incearca patrunderea cu deșeuri periculoase pe la punctele de frontiera Șeful Garzii de Mediu vorbește despre…

- Politistii de frontiera din Giurgiu anunta ca au interzis intrarea in tara a 34 de tone de deseuri care urmau sa ajunga in Olt. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu și angajații Garzii de Mediu Giurgiu au descoperit, in urma unor controale efectuate…