- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac considera ca Romania a fost sanctionata pe nedrept prin neaderarea la Spatiul Schengen si crede ca doar un proces la Curtea de Justitie a Uniunii Europene poate transa aceasta chestiune, informeaza News.ro. El a mentionat ca Guvernul Romaniei are alta opinie si mizeaza…

- Romania ar avea toate drepturile și toate motivele sa atace Austria la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru votul negativ la intrarea in Schengen și, in plus, sa ceara și despagubiri pentru prejudiciile economice aduse. Guvernul, insa, a ales sa nu faca acest lucru, dintr-un motiv absolut penibil:…

- Un proces la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) ar fi doar simbolic pentru Romania, dar acesta nu va anula votul Austriei fara o reuniune extraordinara, spune europarlamentarul Corina Crețu, care crede ca varianta diplomatica, pentru a convinge Austria, este preferabila procesului.…

- Jurnalistul Robert Turcescu susține ca liberalii ar avea in plan sa se desparta incet de Klaus Iohannis, mai ales dupa scandalul Schengen, in care președintele a indemnat ca firmele Austriei in Romania sa nu fie boicotate. Președintele Klaus Iohannis a afirmat ca nu este de acord cu boicotarea firmelor…

- Lupta pentru aderarea Romaniei la Schengen continua și s-a intețit, fiind presiuni la nivel intern, dar și internațional dupa votul nedrept al Austriei, prin cancelarul Karl Nehammer, a declarat la Digi24 europarlamentarul PNL Rareș Bogdan. Intrebat daca Romania ia in calcul o acțiune in justiție la…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca Romania va cere maine un vot in Consiliul JAI pe tema aderarii la Spatiul Schengen. Europarlamentarul PSD Victor Negrescu spune ca acest lucru ne permite in viitor sa dam in judecata Austria la Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Potrivit lui Negrescu, variantele…

- In pofida opozitiei Austriei, Romania are inca patru posibile solutii pentru a intra in spatiul Schengen, afirma europarlamentarul PSD Victor Negrescu, citat de Agerpres. Potrivit acestuia, „varianta 1 este ca tara noastra sa solicite mentinerea subiectului pe ordinea de zi si sa insiste ca discutia…