România, dar și Europa, sub spectrul foametei Criza gazelor și a energiei a produs efecte in lanț, lovind, in mod direct, producția agroalimentara din Europa și nu numai. Fermierii romani susțin ca nu numai ei intra in faliment, ci și agricultorii din țari ca Germania, Franța sau Belgia. Lipsa ingrașamintelor, provocata de inchiderea fabricilor din Europa, la care s-a adaugat și Azomureș, […] The post Romania, dar și Europa, sub spectrul foametei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

