Stiri pe aceeasi tema

- In Romania inegalitatea dintre veniturile populatiei este mai mica decat in SUA. In Europa, statele au fost mai atente la diminuarea polarizarii sociale. Diferentele mari dintre bogati si saraci...

- Brazilia se afla pe locul al doilea in lume, dupa SUA, care au inregistrat peste 1,78 de milioane de cazuri. Bilantul deceselor in tara sud-americana este de 29.314. Statele Unite au inregistrat pana in prezent cel mai mare numar de decese - 104.383. Locul al doilea este ocupat de Marea Britanie,…

- Marile forte ale rugby-ului se pregatesc sa participe la un turneu dupa modelul Cupei Mondiale, care ar urma sa aiba loc in lunile iunie si iulie 2021 in Marea Britanie si Irlanda si ale carui beneficii vor fi utilizate pentru finantarea federatiilor si ligilor profesioniste afectate dur de pandemia…

- CHIȘINAU, 22 mai – Sputnik. Pana a ajunge sa fie arestat fostul lider democrat Vlad Plahotniuc este o cale lunga. Cel puțina asta putem ințelege din explicațiile fostului procuror general Valeriu Gurbulea, oferite in cadrul emisiunii Contrapunct de la Sputnik Moldova. © Sputnik / Miroslav Rotari…

- Indicele cheltuielilor de consum a inregistrat o scadere de 7,5% in Statele Unite in luna martie, in contextul efectelor crizei pandemiei asupra veniturilor, informeaza publicatia The Wall Street Journal, anunța MEDIAFAX.Cheluielile de consum, principalul factor de stimulare a cresterii economice,…

- Sociologul Barbu Mateescu explica, intr-un interviu pentru cititorii Libertatea, variabilele care fac atat de grea o evaluare obiectiva a situației Covid-19 in fiecare țara. Mateescu explica, pentru ințelegerea statisticilor, care e diferența dintre situația reala și cea vizibila, și arata cum țarile…

- Momente emoționante la Romanii au talent, ediția de vineri seara, 3 aprilie. Andra a oferit Sienei Vușcan, in varsta de 10 ani cel de-al zecelea și ultimul Golden Buzz al sezonului 10Povestea de viața a micuței Siena este cu adevarat impresionanta, iar vineri seara a reușit sa ridice sala in picioare,…

- Netflix e cel mai mare jucator din piata de video on demand din lume. A mizat constant pe seriale, prelungite pe cel putin doua sezoane. De cealalta parte, HBO e o companie mare, dar sparta in tot felul de entitati. In Romania avem HBO Go, platforma on demand care-i ceva mai limitata decat cea din Marea…