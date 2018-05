Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a explicat, la Romania TV, de ce a pronuntat „douazeci-douazeci“ atunci cand a vorbit despre CampionatuluI European de fotbal din anul 2020, ea sustinand ca la Bruxelles se spune „Euro douazeci-douazeci“, iar dupa noua ani in care a fost europarlamentar „este normal sa incerci…

- 1. JURNAL ARADEAN. Care este cel mai bun lucru pe care il puteți spune despre Romania zilei de azi? MIRCEA MIHAIES. Cațiva oameni minunați. Nici nu are importanța ca ei sunt batjocoriți, calcați in piciore, scuipați in strada de semenii lor. Ei exista. 2. Care ar fi cel mai…

- Prezent la lucrarile Saptamanii Parlamentare Europene, el a avut o intalnire de lucru la Bruxelles cu Comisarul pentru justitie, drepturile consumatorilor si egalitate de gen Vera Jourova. Principalele teme discutate au fost eficiența sistemelor judiciare in UE și riscurile actuale, importanta…

- La ce-a ajutat congresul lui Dragnea? Liderul absolut al PSD si-a impus fluierand favoritii in conducerea centrala a partidului, a anuntat continuarea razboiului total impotriva justitiei si si-a clamat declaratia de independenta fata de Europa civilizata. La cele de mai sus putem adauga…

- Daca vrem sa folosim in continuare carbunele ca sursa pentru producerea energiei, atunci Romania trebuie sa plateasca pentru a se conforma conditiilor de mediu, a fost mesajul pe care ni l-a transmis miercuri comisarul european pe probleme de energie, Miguel Arias Canete. Inasprirea…

- Ne intalnim cu oficialii europeni pentru a stabili impreuna masuri concrete care sa sporeasca atragerea și eficiența cheltuirii fondurilor europene in Romania, a afirmat ministrul Rovana Plumb. In cadrul intrevederii cu Marianne Thyssen s-a discutat despre implementarea Programului Operațional…

- Cel mai mare producator de energie electrica pe baza de carbune din Romania risca sa inchida mare parte din grupurile energetice, pentru ca nu are timp sa se conformeze noilor cerinte de mediu impuse de Comisia Europeana. Managerul CE Oltenia se va intalni, pe 27 februarie, la Bruxelles,…

- Proiectul pilot destinat Vaii Jiului urmeaza a fi lansat la Bruxelles. Oficialii Complexului Energetic Hunedoara au fost invitați sa ia parte la acest eveniment, programat in perioada 24-27 februarie, in cadrul caruia se deschide o axa de finanțare destinata zonelor care risca sa iși piarda producția…