ROMÂNIA CUTREMURĂTOARE: Trei adolescenți din Reșița au ars de viu un bărbat! Din pacate, nu e din filme! Trei adolescenți din Reșița, cu varste de 17, 16 și 12 ani sunt acuzați și cercetați, fiind banuiți ca au batut și apoi au ars de viu un barbat de 29 de ani. Trupul carbonizat al barbatului a fost descoperit pe o strada din oraș. Minorii de 16 și 17 ani au fost deja reținuți sub acuzația de omor calificat. Citeste articolul mai departe pe sibiunews.net…

Sursa articol: sibiunews.net

