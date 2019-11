Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare strat de zapada din tara, de 22 de centimetri, a fost masurat vineri dimineata, la statia meteo de la Balea Lac, situata la peste 2.000 de metri altitudine, in muntii Fagaras, potrivit hartii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), informeaza Agerpres.Meteorologii de…

- Una dintre pompele principale s-a oprit, iar sistemul de siguranța a fost activat la centrala nucleara bulgara de la Kozlodui, aflata pe Dunare, la granița cu Romania. Compania care opereaza centrala a transmis ca dupa acest incident au loc inspectii.

- Sunt vești bune de la meteorologi. Dupa valul de frig care a lovit Romania, vreme se incalzește din nou. Vor fi și temperaturi de 25 de grade in zilele urmatoare."Un nou val de caldura o sa ajunga in Romania zilele urmatoare. Temperaturile ridicate sunt așteptate dupa valul de aer rece care…

- Drumarii au intervenit duminica la Balea Lac, unde a nins abundent inregistrandu-se temperaturi negative. ”Se ingroasa gluma… si stratul de zapada pe Transfagarasan. Colegii nostri actioneaza de azi dimineata cu doua utilaje cu lama si raspanditor de sare pentru a tine drumul curat. Va rugam sa nu circulati…

- E toamna in calendar, dar la munte e iarna. A nins, pentru prima data in acest sezon, si la Balea Lac, unde s-a asternut deja un strat de zapada. Subtire, ce-i drept, dar, ca sa se asigure ca soferii vor circula in conditii bune, drumarii au iesit cu utilajele la treaba.

- Un strat de 10 cm de zapada s-a depus in noaptea de vineri spre sambata, in Masivul Ceahlau, Munții Rarau și pe Transfagarașan. De doua zile, vremea s-a racit simțitor in mai multe judete din țara, unde a plouat in mai multe zone, iar la munte s-a depus peste noapte un strat serios de zapada. Pe Masivul…