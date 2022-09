Stiri pe aceeasi tema

- Centrala ”este complet oprita” dupa ce agentia a deconectat unitatea de alimentare cu numarul 6 de la retea la ora locala 3.41, se arata intr-un comunicat. ”Se desfasoara pregatiri pentru racirea acesteia si pentru transferul spre o stare rece”, mai mentioneaza comunicatul. Kievul a cerut miercuri locuitorilor…

- Raed Arafat a facut apel la calm legat de un posibil dezastru nuclear care s-ar produce la centrala nucleara de la Zaporojie, din Ucraina, ratand ca aceasta centrala este situata departe de Romania.

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 187. Volodimir Zelenski reafirma angajamentul țarii sale de a recupera teritoriile care, in acest moment, se afla sub controlul rușilor sau separatiștilor pro-ruși. Președintele ucrainean a anunțat in discursul sau zilnic ca “niciun terorist nu va ramane fara raspuns pentru…

- Cum arata harta unui posibil dezastru nuclear la Zaporojie: Romania, printre tarile in pericol Cum arata harta unui posibil dezastru nuclear la Zaporojie: Romania, printre tarile in pericol In cazul unui dezastru nuclear la centrala de la Zaporojie, rușii au realizat o harta care prezinta cele mai afectate…

- Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit de urgenta joi la solicitarea Rusiei pentru a dezbate situatia de la Centrala nucleara ucraineana Zaporojie. Ambasadorul Rusiei la Natiunile Unite a acuzat Ucraina de "atacuri criminale" asupra centralei, controlata de Rusia, care "imping lumea in pragul unei…

- SUA acuza Rusia ca folosește cea mai mare centrala nucleara din Ucraina pe post de „scut nuclear” pentru a-și staționa trupele acolo și pentru a impiedica armata ucraineana sa traga asupra lor din cauza riscului producerii unui teribil accident nuclear, relateaza Reuters.

- Statele Unite au declarat ca Rusia folosește cea mai mare centrala nucleara din Ucraina ca scut nuclear prin staționarea de trupe acolo, impiedicand forțele ucrainene sa riposteze la foc și riscand un teribil accident nuclear. Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat ca Washingtonul este…