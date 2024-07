România cumpără obuziere „Tunetul” din Coreea de Sud. Când va avea loc prima livrare 54 de obuziere autopropulsate K9 SPH („Tunetul”) și 36 de vehicule de realimentare cu munitie K10 (ARV) va cumpara Romania din Coreea de Sud. Prima livrare urmeaza a fi facuta la inceputul anului 2027, informeaza Agerpres.Compania sud-coreeana Hanwha Aerospace a anuntat miercuri semnarea acestui contract cu Ministerul Apararii Nationale, majoritatea vehiculelor urmand a fi fabricata in Romania, cu o implicare extinsa a furnizorilor locali. „Acest contract implica nu numai vehicule de artilerie, ci si vehicule de sprijin si munitie, demonstrand capacitatea Hanwha Aerospace de a furniza un pachet… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

