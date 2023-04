Romania a semnat contractul de achiziție pentru 18 drone Bayraktar, in valoare de 290 de milioane de euro (321 milioane dolari). Achiziția are loc in contextul in care Romania are ca obiectiv modernizarea armatei in urma invaziei Rusiei in Ucraina.

Anunțul privind achiziția a fost facut de ambasadorul Turciei la București.

Romania și-a anunțat pentru prima data intenția de a cumpara dronele in august anul trecut. Aparatele și-au dovedit eficiența in Libia și Azerbaidjan, apoi in Ucraina, unde au fost folosite cu succes pentru a distruge sistemele rusești de aparare aeriana, pentru…