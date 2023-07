Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat al SUA a decis sa aprobe o posibila vanzare militara externa, catre Guvernul Romaniei, a 16 vehicule amfibii de asalt și a echipamentelor aferente, la un cost estimat de 120,5 milioane de dolari, a anunțat DSCA.

- Joi, Pentagonul a anunțat ca Departamentul de Stat al SUA a dat aprobarea pentru vanzarea catre Romania a 16 vehicule amfibii de asalt și echipamentele aferente, in valoare estimata de 120,5 milioane de dolari. Nu s-a desemnat inca un contractant principal pentru aceasta potențiala tranzacție, și nu…

- Cumparam mai multe arme de la americani! Contract de 120,5 milioane de dolari pentru 16 vehicule amfibii de asalt Cumparam mai multe arme de la americani! Contract de 120,5 milioane de dolari pentru 16 vehicule amfibii de asalt Departamentul de Stat al SUA a aprobat vanzarea catre Romania a 16 vehicule…

- Departamentul de Stat al SUA a aprobat vanzarea de vehicule blindate cu șenile Assault Amphibious Vehicles (AAV) catre Romania. Decizia a fost publicata pe site-ul Biroului de Cooperare și Securitate in domeniul Apararii din cadrul Departamentului de Aparare al SUA la 27 iulie. Afacerea vizeaza 21 de…

- Agentia de Cooperare in domeniul Securitatii Apararii (DSCA) a emis joi, conform legii, certificatul necesar prin care notifica Congresul cu privire la aceasta posibila tranzactie. In total, Romania urmeaza sa plateasca aproximativ 120,5 milioane de euro, potrivit news.ro.Pe langa cele 16 amfibii de…

- Departamentul de Stat a hotarat aprobare a unei „posibile vanzari“ militare straine catre Guvernul Romaniei a șaisprezece (16) vehicule amfibie de asalt (AAV) și echipamente aferente pentru un cost estimat de 120,5 milioane USD, anunța Agenția de Cooperare pentru Securitate a Apararii Agenția a eliberat…

- Federația Constructorilor din Romania protesteaza la aceasta ora, in Piața Victoriei, impotriva facilitaților existente in domeniul construcțiilor. In 2018, Guvernul a scutit sectorul constructiilor de plata CASS (10%) si a impozitului pe venit, la care se adauga o plata partiala a contributiilor de…

- Departamentul american de Stat a aprobat vanzarea potentiala de echipamente si servicii catre Romania pentru modernizarea a 32 de avioane F-16, informeaza Reuters. Valoarea estimata a vanzarii acestor echipamente si servicii este de 105 milioane de dolari, a anuntat Pentagonul. Antreprenorul principal…