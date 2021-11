România cumpără 12 elicoptere medii-grele, care vor fi utilizate în misiuni de salvare ale IGSU Autoritatile din Romania si Polonia au semnat, marti, un acord-cadru de furnizare a 12 elicoptere medii-grele multifunctionale, care vor fi folosite in misiuni de salvare pe mare, de transport victime multiple si pentru stingerea incendiilor de padure. Valoarea contractului este de circa 270 de milioane de euro, iar sursa de finanțare pentru achiziția primelor 6 […] The post Romania cumpara 12 elicoptere medii-grele, care vor fi utilizate in misiuni de salvare ale IGSU appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Oficiali din Romania si Polonia au semnat, marti, la sediul MAI, un acord cadru de furnizare a 12 elicoptere medii-grele multifunctionale Black Hawk, destinate efectuarii de misiuni de salvare de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).

