Stiri pe aceeasi tema

- „Stejarii” intra, vineri seara, pe teren, pentru un test de verificare, naționala de rugby a Romaniei urmand sa intalneasca selecționata Italiei, intr-un meci ce se va disputa pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitala. Duelul Romania – Italia va incepe vineri, la ora 21. Pentru prima oara in ultimii…

- Naționala de rugby a Romaniei se dueleaza in aceasta seara, de la ora 21:00, cu reprezentativa similara a Italiei, intr-un test de verificare ce va avea loc pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitala. Partida va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro. Stadionul „Arcul de Triumf” se pregatește sa gazduiasca cel…

- Naționala de rugby a Romaniei intalnește vineri, 1 iulie, de la ora 21.00 (in direct pe Prima Sport 1), pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti, reprezentativa Italiei. Va fi primul meci intre cele doua formații care are loc la București, dupa 18 ani. Staff-ul tehnic a stabilit echipa pentru aceasta…

- DE BAZA… Echipa naționala de rugby a Romaniei intalnește astazi, de la ora 21:00, pe stadionul “Arcul de Triumf” din București, reprezentativa Italiei, intr-un meci test. In formula de start se regasesc și doi barladeni, Vasile Balan și Gabriel Rupanu, in timp ce Andrei Toader și Alexandru Bucur se…

- Debutantul Victor Leon, jucator nascut in Republica Moldova, va incepe in primul XV al echipei de rugby a Romaniei in meciul-test cu reprezentativa Italiei, programat azi, de la ora 21:00, pe Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf din Bucuresti. La primul meci intre cele doua formatii care are…

- Patru rugbiști de la SCM USAMVB Timișoara au primit convocarea pentru meciurile test de luna viitoare. Au fost chemați la lot cei doi jucatori care au facut parte din lot și la partidele din prima parte a anului, Gabriel Rupanu și Vlad Neculau, dar și Florin Vlaicu, recordmenul de puncte marcate, 1.024…

- SCM USAMVB Timișoara are patru componenți selecționați intre „Stejari” pentru puternicele teste din luna iulie. Astfel, pe langa Gabriel Rupanu si Vlad Neculau, chemati si la inceputul anului, banatenii ii mai au in lotul Romaniei pentru duelurile cu Italia si Uruguay pe recordmenul la puncte – Florin…

- Nationala de rugby a Romaniei deschide seria meciurilor de pregatire din luna iulie cu o partida „de foc” in compania reprezentativei Italiei, echipa componenta a Turneului celor 6 Natiuni. Meciul va avea loc, in data de 1 iulie, de la ora 21.00, pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti. Italia…