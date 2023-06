Stiri pe aceeasi tema

- Emil Sandoi, dupa Croatia U21 – Romania U21 0-0. Selectionerul a avut o prima reactie dupa ce nationala de tineret a Romaniei a suferit o rusine istorica la Campionatul European pe tineret, care se desfasoara in tara noastra si in Georgia. „Tricolorii” mici nu au reusit sa marcheze niciun gol in cele…

- Ștefan Tarnovanu (23 de ani), portarul Romaniei U21 in meciul cu Croația U21, 0-0, a analizat parcursul naționalei de tineret la Campionatul European. Tarnovanu, care a fost ales omul meciului cu Croația, s-a declarat mulțumit ca nu a primit gol, dar trist ca naționala de tineret nu a marcat la EURO…

- UEFA a anunțat luni brigada de arbitri pentru meciul Croația U21 – Romania U21, programat marți, 27 iunie, de la ora 19:00, la stadionul Steaua. Partida face parte din Grupa A, de la Campionatul European de fotbal Under 21, gazduit de Romania și Georgia.

- Echipa nationala U21 a Romaniei a pierdut sambata, la Bucuresti, scor 0-1, meciul din grupa B cu echipa nationala U21 a Ucrainei. Tricolorii au pierdut prin autogolul din minutul 89 al lui Dican.Romania a jucat ofensiv in prima repriza, insa fara sa puna in pericol mare poarta oaspetilor, desi Louis…

- Infrangerea suferita de naționala U21 a Romaniei in partida cu Spania nu lasa loc de prea multe opțiuni pentru jucatorii pregatiți de Emil Sandoi in disputa cu Ucraina, sambata, de la ora 19:00, pe stadionul Ghencea din București. Pe Betano, in partida Romania – Ucraina, pot fi plasate intre doua și…

- Campionatul European U21 debuteaza astazi cu meciurile din grupele A și B. Belgia U21 - Olanda U21, Georgia U21 - Portugalia U21 și Ucraina U21 - Croația U21 au inceput la ora 19:00, liveSCORE pe GSP.ro. Romania U21 - Spania U21, debutul „tricolorilor” la EURO 2023, este programat astazi, de la ora…

- Naționala U21 a Romaniei a susținut astazi un antrenament la baza de la Mogoșoaia. Selecționerul Emil Sandoi a explicat alegerile in privința lotului pentru Campionatul European din aceasta vara. Intre 21 și 27 iunie, Romania U21 va disputa meciurile grupei B de la Euro 2023. Adversare vor fi reprezentativele…

- Echipa naționala de tineret a primit vizita lui Cristiano Bergodi, fostul antrenor de la Sepsi. Lotul Romaniei U21 se pregatește in Italia pentru Campionatul European de tineret. „Tricolorii” mici vor debuta in grupe cu Spania, pe 21 iunie, apoi vor juca Ucraina (24 iunie) și Croația (27 iunie). Echipa…