- Modul cum asigura Romania accesul minoritaților la folosirea limbilor pe care le vorbesc este recunoscut și apreciat de oficialii europeni, insa sunt sugerate schimbari legislative privind pragul din administrația publica, perceptu prea ridicat.

- Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) din cadrul Consiliului Europei arata in ultimul raport o serie de deficiențe la nivel instituțional și legislativ in Romania, fiind inaintate și o serie de recomandari.

- Ultimul raport al Consiliului Europei lauda Romania pentru protecția asigurata minoritaților recunoscute, inclusiv in plan politic și economic, dar „urecheaza“ atitudinea autoritaților pentru unele aspecte.

- Aproximativ 232.000 de copii din Romania au mamele plecate la munca in strainatate, iar cei mai multi dintre acestia isi vad mamele o data pe an, arata un raport realizat de organizatia Salvati Copiii. Varsta medie la care copiii sunt lasați singuri de catre mame, din cauza plecarii acestora in strainatate,…

- Romania are lipsuri mari in ceea ce privește educația, printre ele fiind absența unei strategii naționale in domeniu, sistemul inca birocratic și bugetul care nu ține cont de obiectivele pe termen lung, arata un raport al OCDE, organizație la care suntem in proces de aderare.

- Comisia Europeana recomanda Romaniei, in raportul privind situatia statului de drept, sa ia masuri in special la nivel operational, pentru a raspunde preocuparilor ramase privind investigarea si judecarea infractiunilor penale in sistemul judiciar, inclusiv cele de coruptie, dar noteaza in acelasi timp…

- Tentative de frauda online in Romania! Exista persoane care contacteaza cetațenii, in numele Autoritații de Supraveghere Financiara, prin e-mail sau telefonic, oferind recomandari de investiții și solicitand, in același timp, plata unor sume de bani.Daca ați fost contactați de astfel de persoane trebuie…