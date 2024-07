Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un raport prezentat in Comisia de Politica Externa a Senatului american, Romania este criticata pentru legaturile unei academii militare cu o institutie similara din China si pentru cooperarea pe linie politieneasca cu Beijingul.

- Intoarsa in Romania dupa cinci ani in care a locuit in Statele Unite, o tanara romanca a povestit pe TikTok ce a insemnat pentru ea personal visul american si care sunt motivele pentru care a ales sa revina acasa.

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anunțat ca astazi Curtea de Justitie a Uniunii Europene are termen in procedura intrebarilor preliminare cu care a fost sesizata de catre instanta din Romania in cazul printului Paul.

- Universitatea Politehnica Timișoara, partenera cu universitați din China, in domeniul educației și al cercetarii. La invitația Ministerului de Comerț al Republicii Populare Chineze, reprezentat in Romania de Ambasada Chinei din București, o delegație de la Universitatea Politehnica Timisoara (UPT) a…

- 'Pușcarie', unul dintre suspecții in cazul asasinarii milionarului Kreiner, va fi adus in țara pe 30 aprilie (surse)Pe 30 aprilie, o escorta din cadrul Poliției Romane il va aduce in Romania pe Marian Cristian Minae, al doilea dintre cei trei suspecți acuzați ca l-au ucis pe milionarul din Sibiu,…

- Compania chineza care deține aplicația TikTok, ByteDance, a anunțat ca nu are nicio intenție sa o vanda, nici chiar dupa ce Congresul SUA a adoptat o lege prin care TikTok ar putea fi interzisa pe teritoriul american, atata timp cat aceasta e deținuta de un proprietar din China, relateaza BBC.