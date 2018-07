România, creştere a exporturilor într-un domeniu important Romania a exportat, in primele patru luni din 2018, cauciuc prelucrat in suma de 762,6 milioane euro, o valoare cu 4,8% mai mare fata de cea din perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica - INS.



Importurile de cauciuc prelucrat s-au cifrat la 374,5 milioane euro, fiind cu 11,3% mai mari comparativ cu cele din perioada ianuarie-martie 2017, inregistrandu-se astfel un excedent de 388,1 milioane euro pe acest segment.



In primele patru luni din 2018 exporturile FOB au insumat peste 22,221 miliarde euro si au crescut cu 9,7%… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

