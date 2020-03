România: Crește numărul deceselor de Coronavirus Informare de presa Au fost inregistrate inca 4 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus. Romania a ajuns la un numar de 34 decese. 31. Barbat, 65 ani, jud. Arad, internat in Spitalul Județean Arad, transferat in data de 22.03.2020 in secția, iar in data de 25.03.2020 transferat la Spitalul de Boli Infecțioase V Babeș Timișoara. Decedat in data de 28.03.2020. Comorbiditati HTA, obezitate. 32. Barbat, 67 ani, jud. Constanța, internat in Spitalul de Boli Infecțioase Constanța din 25.03.2020. Decedat in 28.03.2020. Comorbiditati HTA, diabet zaharat. 33. Barbat, 43 ani, jud Suceava,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

