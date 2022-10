Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Acordarea de catre Romania a unor contribuții voluntare pe linie NATO pentru intarirea rezilienței și capabilitaților Ucrainei, Republicii Moldova, Georgiei și Iordaniei at Info real.

- Romania a acordat contributii voluntare pe linie NATO pentru intarirea rezilientei si capabilitatilor Ucrainei, Republicii Moldova, Georgiei si Iordaniei. Ministerul Afacerilor Externe anunta acordarea unor contributii voluntare ale Romaniei la fondurile NATO dedicate intaririi rezilientei si capacitatii…

- Guvernul a aprobat miercuri plata contributiei voluntare a Romaniei, in valoare toata de 1.400.000 de dolari, catre mai multe Fonduri voluntare ale NATO, informeaza AGERPRES . Potrivit unui comunicat al Executivului, sumele care vor fi platite sunt urmatoarele: *pana la 600.000 USD pentru Fondul voluntar…

- Victor Chirila, ambasadorul Republicii Moldova in Romania, s-a intilnit cu Alina-Ștefania Gorghiu, președintele interimar al Senatului de la Bucuresti. Oficialii au discutat despre pregatirea celei de-a doua sedințe comune a Parlamentelor din Republica Moldova și Romania, transmite Știri.md cu referire…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a primit joi un grup de stagiari din cadrul Programului Oficial de Internship al Guvernului Romaniei, eveniment in cadrul caruia demnitarul roman a prezentat reperele actiunii diplomatice ale tarii noastre in aceasta perioada, in stransa legatura cu evolutiile…

- Planurile militare ale Federatiei Ruse nu vizeaza teritoriul Republicii Moldova, este un lucru comunicat pe canale oficiale din mai multe surse, a declarat miercuri ministrul moldovean al apararii, Anatolie Nosatii, in cadrul unui interviu acordat portalului Agora.md, informeaza AGERPRES . „In prezent,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, s-a intalnit, marti, cu ministrul afacerilor externe si expatriatilor din Regatul Hasemit al Iordaniei, liderul social-democrat declarand ca Romania depune eforturi sustinute pentru a reduce efectele negative ale agresiunii militare ilegale a Rusiei…

- Republica Moldova se teme de o posibila invazie militara a Rusiei, intrucat operatiunile militare ruse par sa se extinda spre sud-vestul Ucrainei, apropiindu-se de regiunea separatista moldoveana Transnistria, unde sunt stationate trupe ruse. Republica Moldova „a avut o istorie tumultoasa, intr-o regiune…